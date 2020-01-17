رياضة | صدمة قوية لنجم برشلونة بسبب إنتر ميلان

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تلقى واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية بسبب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

إنتر ميلان يصرف النظر عن ضم فيدال

وكان نادي إنتر ميلان قد أظهر رغبة كبيرة في الفترة الماضية للتعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم الجمعة أن نادي إنتر ميلان قرر صرف النظر عن التعاقد مع فيدال في هذا الشتاء.

سبب صرف إنتر ميلان النظر عن التعاقد مع فيدال

وأشارت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان صرف النظر عن ضم أرتورو فيدال بسبب المطالب المادية المبالغ فيها من نادي برشلونة وتأكيده على رغبته في بقاء اللاعب بالفريق.

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كما ذكرت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان ليس لديه أي استعداد للدخول في صراع على ضم فيدال ولكنه من الممكن أن يعود في الصيف لمحاولة ضمه.

وحسب ما نشرته الصحيفة الإيطالية فإن نادي إنتر ميلان يضع نظره حاليا على ضم الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام في الشتاء الجاري نظرا لأن اللاعب لن يكلفهم مبلغ ضخم.

كيكي يطلب بقاء فيدال

يذكر أن الفضل في بقاء أرتورو فيدال مع نادي برشلونة هو قيام كيكي سيتين المدرب الجديد للفريق بمطالبة إدارة النادي بعدم التفريط في اللاعب.

كما أكدت الصحيفة أن فيدال لم يمانع في البقاء مع برشلونة في الوقت الحالي خاصة بعد رحيل إرنستو فالفيردي عن الفريق.

مشاركات فيدال مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك أرتورو فيدال في 21 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف ولم يصنع أي هدف .