شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات الجولة الـ 14 بالدوري غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الغد في الدوري الممتاز للجولة الـ14 على النحو التالي: إنبي مع اف سي مصر : جلال أحمد وأحمد صلاح وإيهاب فخري .. وقطب حسن حكما رابعا. الإنتاج الحربي مع حرس الحدود: وائل فرحان ومصطفى عبد العظيم ومحمود كير .. ومحمد الحديدي حكما رابعا. Advertisements سموحة مع الإسماعيلي: محمد يوسف وهاني عبد الفتاح ومحمود عامر .. وأحمد علي حكما رابعا. ويحتل إنبى التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 18 هدفاً.

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