الجناينى يحضر مباراة مصر والمغرب للكرة النسائية

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جدة - عمرو شويل حضر عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومعه وليد العطار المدير التنفيذي مباراة منتخب مصر للكرة النسائية مع المغرب تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، التى تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، بمباراة الذهاب بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات باستاد بتروسبورت، وتقام المباراة بحضور ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.
وظهرت علامات التركيز الشديد والجدية علي اللاعبات خلال المران الأخير الذى أقيم أمس، وركز الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب الحراس علي النواحي الفنية وطريقة اللعب والتكتيك الذي يخوض به منتخبنا المباراة ، وشارك في التدريبات الأخيرة جميع اللاعبات بعد عودة هنا وجيه ودنا نده للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني طبيب الفريق بعد التعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل.
أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف العام على الكرة النسائية على موافقة الجهات الأمنية بشأن السماح بحضور الف مشجع فى مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة أمام نظيره المغربى المقرر لها عصر اليوم بملعب بترو سبورت فى ذهاب الدور الاول من تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم، وتم إعداد كشوفات باسماء الراغبين فى حضور المباراة لتسليمها للجهات الامنية لاعتمادها.
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