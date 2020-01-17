شكرا لقرائتكم جلسة خاصة لفايلر مع قفشة .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد جلسة منفردة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، للاطمئنان على حالته والحديث معه في بعض الجوانب الفنية، وذلك على هامش تحضيرات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.

وكان فايلر، قد استبدل أفشة في مباراة طنطا الأخيرة في الدوري، وذلك للحفاظ على اللاعب الذي سبق أن تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي وتسببت في عدم استكماله للمباراة.

ويشارك أفشة بصورة طبيعية في مران الفريق، فيما جاءت جلسة المدير الفني مع اللاعب؛ للاطمئنان بشكل أكبر على حالته، إلى جانب الحديث في أمور فنية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وإفريقية؛ بداية من مباراة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ثم النجم الساحلي يوم 26 من الشهر الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وأنهى النادى الأهلى رحلة البحث عن ضالته التهديفية التى عاناها طيلة 6 أشهر بالتعاقد مع السنغالى أليو بادجى، مهاجم رابيد فيينا النمساوى، والذى وصل القاهرة أمس للانضمام إلى القلعة الحمراء فى صفقة تكلفت ما يقرب من 3 ملايين دولار.

وفى ظل العقم التهديفى الذى يعانى منه الأهلى طوال الفترة الماضية، وجد مسئولو الأحمر "المصل المناسب" لدى المهاجم الشاب صاحب الـ22 عاما، والذى مازال حديث العهد بالملاعب، ولم يصل حتى الآن لمباراة المائة الأولى، حيث لعب 88 مباراة مع مختلف الأندية فى مختلف المسابقات، ومقارنته بمهاجمى الأهلى الحاليين وهل يستحق هذا اللاعب أن يفوز بفرصة قيادة هجوم الأحمر على حساب أى منهما أم أن الحاليين هم الأجدر بتلك الفرصة.

ووصل اليو بادجي القاهرة أمس الخميس تمهيداً للإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوي، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة رابييد فيينا و اللاعب خلال الساعات الماضية وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح في حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد في النمسا لحسمها.

ورحّب المهاجم السنغالي باللعب للأهلي مما ساعد في تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادي رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر في إتمام الصفقة بشرط الوصول إلى إتفاق مالي وهو ما يحسمه أمير توفيق حالياً حيث تقترب الصفقة من الإتمام رسمياً مقابل 2 مليون دولار.