رياضة | مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا uefa champions league

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا uefa champions league والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عودة منافسات دوري أبطال أوروبا من جديد، لذلك نعرض لكم في السطور التالية مواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتشهد مباريات دور الستة عشر مباريات قوية أبرزها، مباراة فريق ليفربول والمحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، أمام فريق أتلتيكو مدريد، وكذلك مباراة قوية تجمع بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، مواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا

جولة الذهاب

أتلتيكو مدريد × ليفربول، تقام المباراة يوم 18/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان، تقام المباراة يوم 18/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

أتلانتا × فالنسيا، تقام المباراة يوم 19/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

توتنهام × ليبزيج، تقام المباراة يوم 19/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

تشيلسي × بايرن ميونخ، تقام المباراة يوم 25/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

نابولي× برشلونة، تقام المباراة يوم 25/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

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أولمبيك ليون × يوفنتوس، تقام المباراة يوم 26/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

ريال مدريد × مانشستر سيتي، تقام المباراة يوم 26/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

جولة الإياب

ليبزيج × توتنهام، تقام المباراة يوم 10/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

فالنسيا × أتلانتا، تقام المباراة يوم 10/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

ياريس سان جيرمان × بوروسيا دورتموند، تقام المباراة يوم 11/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

ليفربول × أتلتيكو مدريد، تقام المباراة يوم 11/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

مانشستر سيتي × ريال مدريد، تقام المباراة يوم 17/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

يوفنتوس × أولمبيك ليون، تقام المباراة يوم 17/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

برشلونة × نابولي، تقام المباراة يوم 18/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

بايرن ميونخ × تشيلسي، تقام المباراة يوم 18/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.