شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل عبدالله السعيد يحتفل بدخولة نادى الـ100 هدف.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبدالله السعيد صانع العاب فريق بيراميدز عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة أحتفالا بدخولة نادى الـ100 فى قائمة هدافى بطولة الدورى المصرى .

وصل عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز الى نادى الـ100 هدف عقب أحتساب هدف فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى له و التى أنتهت منذ قليل .

انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد ، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً .

ويحتل حسن الشاذلي صدارة الهدافين في تاريخ الدوري بعدما سجل 187 هدفًا، فيما سجل حسام حسن 168 هدفًا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

1- حسن الشاذلي (الترسانة) 173

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2_ حسام حسن ( الزمالك و الاهلى و الترسانة )168 هدفا .

3- مصطفي رياض (الترسانة) 123 هدفًا

4- السيد الضظوي (المصري - الأهلي) 112 هدفًا

5- محمود الخطيب (الأهلي) 108 أهداف

6- أحمد الكأس (الأوليمبي – الزمالك - الاتحاد) 107 أهداف

7- محمد أبوتريكة (الترسانة - الأهلي) 106 أهداف



