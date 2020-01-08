شكرا لقرائتكم الوحدة يستغني عن غيليرمي ويعيد إلتون إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الوحدة برئاسة سلطان أزهر، يوم الأربعاء، مع لاعب الوسط إلتون جوزيه، ليكون رابع ناد سعودي يمثله النجم البرازيلي.

ويعد النصر أول فريق سعودي لعب له إلتون في عام 2007 قادما من ستيوا بوخارست الروماني، قبل أن يرتدي قميص الفتح في 2011 ويستمر معه حتى 2016، محققا برفقته بطولتي الدوري وكأس السوبر، ليخوض بعدها مشواره الثالث مع الأندية السعودية بين أسوار القادسية لعامين ونصف.

وأعلن الوحدة عبر صفحته الرسمية في "تويتر" الاستغناء عن البرازيلي ماركوس غيليرمي بعد موسم ونصف من التعاقد معه، قبل إعلانه التوقيع مع إلتون جوزيه ذو الـ33 عاماً.