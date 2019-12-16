شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي عن مواجهة الأهلي بالدوري: «مباراة لا تتعدى حدود الـ 3 نقاط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أدهم السلحدار، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمس، على إف سي مصر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال السلحدار، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «نسير بخطى ثابتة بعد تحقيق الانتصار الثانى على التوالي أمام فريق صعب للغاية».

وأضاف: «نواجه أزمة ضيق الوقت بين المباريات، لذلك نحن مجبرون على إجراء عمليات التدوير من أجل تجهيز جميع اللاعبين».

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وواصل: «من أهم مكاسبنا هذا الموسم هو تثبيت أكثر من لاعب ناشىء أقدامه مع الفريق من بينهم محمد بيومى ومحمود البدرى إضافة لحازم مرسى وغيرهم».

وتابع: «محمد الشامي لاعب مميز للغاية ويجيد اللعب في أكثر من مركز من بينها المهاجم الصريح، نتطلع للاستفادة من قدرات جميع اللاعبين بكافة المراكز».

ووعن المواجهة المقرر لها الخميس المقبل، قال: «لقاء الأهلي دائما مايكون من المباريات المنتظرة، الجميع سيقدم أفضل ما لديه في الملعب لكنها مباراة مثل أي مباراة لاتتعدى حدود الثلاث نقاط».

واختتم: «نخدم نادينا بأعيننا فهو صاحب الفضل علينا لا يهم سواء استمرينا مع الفريق أم لا، الأهم هي مصلحة الدراويش وأتمنى عودة جماهيرنا في أسرع وقت».