رياضة | ماذا يحتاج أرسنال للهروب من دوامة النتائج السلبية في البريميرليج ؟

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" روشتة لعودة الجانرز لمراكز المقدمة في البريميرليج.

- التعاقد مع مدرب مميز

كان قد أعلن مسؤولو فريق أرسنال عن رحيل المدرب الإسباني يوناي إيمري في الفترة الأخيرة خاصة بعد الخسارة من فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات في منافسات بطولة الدوري الأوروبي، ويقود السويدي فريدريك ليونبرج قيادة تدريب الفريق في المباريات الماضية، ويحتاج الفريق التعاقد مع مدرب مميز وله خبرات كبيرة في البريميرليج من أجل عودة الفريق على الأقل في مراكز المقدمة ويعد أبرز هذة الاسماء حاليا هو ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير السابق، أو ارتيتا المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي وبيب جوارديولا.