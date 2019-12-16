شكرا لقرائتكم دجلة يجدد الثقة فى اليوناني تاكيس جونيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو نادى وادي دجلة، الثقة في اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني للفريق الكروى الأول، خاصة بعد سلسلة الاخفاقات التي حققها الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي 2019 – 2020 وعدم تحقيق أي انتصار في مسابقة الدورى، والفوز في مباراة واحدة بكأس مصر أمام فريق بيلا بنتيجة 4/0 بدور الـ 32.

وأكد مصدر مطلع بوادي دجلة، إنه رغم استياء الإدارة من النتائج التي يحققها الفريق ووقوعه في المركز الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 3 نقاط بعد خوض 7 مواجهات، تعادل في 3 وخسر 4 لقاءات، إلا إنهم يدعمون الاستقرار كما أكدوا تقديم كل الدعم للجهاز الفني بقيادة تاكيس جونيس من أجل تحسن النتائج في المرحلة المقبلة، وهو ما تعهد به المدير الفني وأكد بذل قصارى جهده مع اللاعبين لتحقيق المطلوب في الفترة المقبلة.

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في السياق ذاته، طالب تاكيس جونيس من إدارة وادي ضرورة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، حتى يستطيع مزاحمة باقىي الفرق والهروب من قاع الجدول، وطالبهم بتكثيف البحث عن ظهير أيمن يجيد اللعب بالقدم اليسرى، كما طلب الخواجة اليوناني من إدارة النادي توفير البديل المناسب في حال تلقى مفاوضات رسمية من الزمالك لضم محمد عبد العاطي لاعب الوسط، والموافقة على رحيله.