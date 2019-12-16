شكرا لقرائتكم نبيه: الحكم مازال مبكر على كارتيرون مع الزمالك رغم خبراته في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار نبيه في تصريحات تلفزيونية، إلى أن مواجهه الزمالك امام طلائع الجيش ستكون في غاية الصعوبة، لأن كل فريق يبحث عن الفوز لتحسين وضعه في الدوري.
وتابع أن دور الجهاز المعاون لكاريترون سيظهر في ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كاريترون مدرب كبير ويمتلك خبرات كبيرة في الدوري المصري سواء كان مع وادي دجلة أو الأهلي.
وأضاف أن كاريترون على الرغم من خبراته الكبيرة ولكن لن تظهر بصماته قبل 10 مباريات مع الزمالك للحكم عليه.
وأتم أن ما قدمه لاعبي الزمالك أمام أول أغسطس وبيراميدز نتيجة للتغير وليس لأسباب فنية.
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