برباعية دون رد... طوفان سان جيرمان يغرق سانت إيتيان

سحق باريس سان جيرمان مضيفه سانت إيتيان، برباعية دون رد، اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي.

وسجل الرباعية الباريسية، لياندرو باريديس، وكيليان مبابي (هدفين)، وماورو إيكاردي، في الدقائق 9 و43 و72 و89.

وبهذا الفوز، رفع بي إس جي رصيده إلى 42 نقطة، محلقا في الصدارة، بينما تجمد "الخضر" عند 25 نقطة، في المركز الحادي عشر.

وباغت العملاق الباريسي منافسه بهجوم قوي منذ البداية، ولم يمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس، قبل أن يفض باريديس الاشتباك بهدف مبكر، عبر تسديدة قوية بيسراه.

ودافع ستيفان روفييه، حارس سانت إيتيان، عن مرماه ببسالة، حيث تصدى لفرص محققة من نيمار وإيكاردي وتوماس مونييه وآنخيل دي ماريا.

وزاد الطين بلة على مدرب سانت إيتيان، كلود بويل، باضطراره للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25، بعد طرد جان أهولو نتيجة التدخل العنيف ضد باريديس.

وقضى سان جيرمان على آمال منافسه، قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بهدف سجله مبابي بعد تمريرة رائعة من نيمار.

ولم يختلف سيناريو الشوط الثاني كثيرا، لكن ربما تحسن أداء سانت إيتيان نسبيا، بمشاركة زايدو يوسف ورياض بودبوز من على مقاعد البدلاء.

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إلا أن دينيس بوانجا، بقي محور الخطورة الوحيد لأصحاب الأرض، حيث هدد مرمى كيلور نافاس بفرصتين.

أما روفييه، فواصل التصدي وحده للطوفان الهجومي الباريسي، مبابي ودي ماريا وإيكاردي وباريديس.

وأضاع نيمار فرصة ثمينة للتعزيز، حيث سدد ركلة جزاء في القائم الأيسر.

وتحرك مدرب سان جيرمان، توماس توخيل، لتنشيط الصفوف، حيث أشرك ماركو فيراتي وليفين كورزاوا مكان تياجو سيلفا وخوان بيرنات.

ووسط سيطرة باريسية تامة، لعب كورزاوا كرة عرضية من الجهة اليسرى، أكملها إيكاردي بسهولة في الشباك، مسجلا الهدف الثالث لفريقه.

وفي الدقائق الأخيرة، شارك المدافع الألماني تيلو كيرير مكان مونييه، وسط محاولات بائسة لأصحاب الأرض من أجل تقليص الفارق، بينما عاب كيليان مبابي التسرع، والوقوع في مصيدة التسلل أكثر من مرة.

لكن الدولي الفرنسي لم يهدأ، بل سجل الهدف الرابع بعد كرة بينية من نيمار، سددها بقوة في الزاوية اليمنى، لتنتهي المباراة بفوز كاسح للفريق الباريسي.

المصدر/ موقع كورة