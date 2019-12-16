اهداف مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019 فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهداف مباريات اليوم الأحد 15/ 12/ 2019، لم تكن كثيرة واقتصرت على ثلاثة اهداف فقط، شهدتها إقامة مواجهات الثلاث التى اقيمت فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه نادى مصر نظيره الإسماعيلى، واصطدم سموحة بأسوان، والأهلى ضد حرس الحدود.
الإسماعيلي يفوز على إف سي مصر 1/0 ويتقدم ثلاث مراكز في جدول الدوري
نجح فريق سموحه فى تحقيق الفوز على أسوان بهدف مقابل لاشئ أحرزه ناصر ماهر من ضربة جزاء فى الدقيقة 52 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية، بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحه إلى 13 نقطة فى المركز السادس لمسابقة الدورى، بينما تجمد رصيد أسوان عند 5 نقاط فى المركز الخامس عشر.
عبر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقبة حرس الحدود بصعوبة بعد الفوز عليه بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 81، في المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، ليستكمل الفريق الأحمر سلسلة انتصاراته المتتالية والتي وصلت لـ6 مباريات منذ انطلاق النسخة الحالية من بطولة الدوري العام.. ويبقى هو الفريق الوحيد الذى فاز فى كل مباريته
بهذه النتيجة أرتفع رصيد الأهلي للنقطة 18 محتلاً صدارة جدول مسابقة الدوري ، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 10محتلاً المركز الثامن.
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