شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: رسالتى الى مصطفى محمد اتفهمت غلط وأعتذرت لـ"بلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أنه وجه رسالة الى مصطفى محمد لاعب الزمالك فقط وليس ردا على أحمد بلال وأنه لا يعلم عن حديث أحمد بلال شى قبل مباراة الزمالك وبيراميدز .

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport" أنه قام بمشاهدة فيديو أحمد بلال عقب المباراة وتم التواصل معه والاعتذار له وهذا عقب التصريحات وأنه لا يقوم بهذا للرد ولكن لاعطاء النصيحة الى مهاجم شاب واعد مثل مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الاولمبى .

وأشار عماد متعب أنه أحب توجيه هذة الرسالة الى مصطفى محمد لان هذا الامر كان يسعده عندما كان يتحدث المحللين عنه اثناء تواجده فى الملاعب.