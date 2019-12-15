بعثة ليفربول تصل الدوحة استعداداً للمشاركة في مونديال الأندية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة ،أستعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في العاصمة الدوحة وتستمر منافساتها حتى 21 من الشهر الجاري.

ويواجه ليفربول فريق مونتيري المكسيكي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب خليفة، في الدور قبل النهائي بمونديال الأندية.

واحتشدت جماهير غفيرة أمام مقر إقامة الريدز للترحيب بنجوم الفريق، رغم الأمطار الغزيرة، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بتواجد الفريق في قطر، وتمنوا أن ينجح في التتويج باللقب وحصد كأس البطولة .

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وحصل اللاعبون على راحة سلبية، على أن يخوضوا المران الأول غداً الإثنين، على ملاعب جامعة قطر .

وتواجد مع الفريق 20 لاعباً بمن فيهم الهولندي فينالدوم، رغم تعرضه للإصابة في مباراة واتفورد الأخيرة بالدوري الإنجليزي، فيما أستبعد الألماني يورجن كلوب مدافع الفريق الكرواتي ديان لوفرين من السفر إلى قطر بسبب عدم إكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سالزبورج في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة كل من : أليسون ببيكر وفيرجيل فان دايك وجيورجينيو فاينالدوم وجيمس ميلنر ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح وجو جوميز وأدريان وجوردان هندرسون وأليكس أوكسلاد تشامبرلين وأدم لالانا وأندي لونيرجان وشيردان شاكيري وأندي روبرتسون وديفوك أوريجي وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد ونيكو ويليامز.