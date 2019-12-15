يلا شوت ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر KORA HD كورة ستار بث مباشر الريال وفالنسيا كورة LIVE

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا يلا شوت yalla shoot كورة اكسترا مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة اونلاين الاسطورة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر كورة ستار، يتجدد الموعد اليوم مع مباراة ريال مدريد مع فالنسيا ضمن إطار الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويطمح فالنسيا في الفوز على ملعبه ووسط جماهيره الحاضرة للقاء لمساندة فريقها، بينما يسعى الريال للتصدر بعدما تقلص الفارق بينه وبين برشلونة إلى نقطة واحدة.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية والثانية عشرة بتوقيت الإمارات تنطلق المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق الكابتن علي محمد علي على أحداث المباراة.

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بث مباشر فالنسيا وريال مدريد كورة ستار كورة أون لاين kora extra ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة فالنسيا وريال مدريد بدون تقطيع، قد عانى ريال مدريد في الموسم الماضي من سوء النتائج لكنه استطاع العودة بعض الشيء لسابق عهده على يد زيدان المدرب الذي حقق الثلاثية في فترة ولايته الأولى مع الفريق والتي استقال بعدها ليظهر مرة أخرى في نهاية الموسم الماضي.

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