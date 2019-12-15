شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تصرف مليون و 443 ألف جنيه مكافآت لـ6 اتحادات رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت وزارة الشباب والرياضة بصرف مبلغ مليون و 143 ألف جنيه لإتحادى السباحة والخماسي الحديث مكافآت التتويج بميداليات في البطولات المختلفة .

وجاءت موافقة وزارة الشباب والرياضة على صرف مبلغ 787 ألف جنيه لاتحاد الخماسي الحديث مكافأة لتكريم المنتخب القومي تحت 17 ، 19 سنة لحصوله على 7 ميداليات متنوعة ببطولة العالم للخماسي للشباب والتي أقيمت ببلغاريا فى يوليو الماضي ، كما تم صرف مكأفاة تكريم لحصول المنتخب الوطني للخماسي على 2 ميدالية ذهبية ، و2 ميدالية فضية ببطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة والتي أقيمت ببولندا خلال يوليو الماضي .

كما وافقت الوزارة على صرف 356 ألف جنية مكافأة للإتحاد المصري للسباحة لتكريم المنتخب القومي لناشئي السباحة بالزعانف لحصوله على 2 ميدالية برونزية ببطولة العالم الـ 16 للسباحة القصيرة والسباحة الطويلة والتي أقيمت خلال الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس الماضي بشرم الشيخ ، بالاضافة إلى مكافأة للمنتخب القومي للسباحة القصيرة لحصوله على 44 ميدالية متنوعة بالبطولة الأفريقية للسباحة القصير والمفتوحة التي أقيمت فى سبتمبر الماضى بالجزائر .

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فى نفس السياق وافقت وزارة الرياضة على صرف 300 ألف جنيه لتكريم منتخبات السلة و المصارعة و التايكوندو والجودو، ومبلغ 85,429 الف جنيه لتكريم بعثة المنتخب القومى للآنسات تحت 16 سنة لكرة السلة بعد مشاركتها فى البطولة الافريقية التى اقيمت برواندا خلال شهر يوليو وحصلوا على المركز الثانى وتأهلوا الى بطولة كأس العالم 2020 ، و صرف مبلغ 80 الف جنيه لتكريم بعثة المنتخب القومى للتايكوندو بعد مشاركتهم في بطولة العالم للكروجى والتي أقيمت بانجلترا فى مايو الماضى .

وتمت الموافقة على صرف مبلغ 75 الف جنيه لتكريم البعثة التى شاركت فى بطولة العالم لمصارعة الذراعين رقم 39 لمتحدى الاعاقة والتى اقيمت بالمجر .

كما تمت الموافقة على صرف مبلغ 59 ألف جنيه لتكريم بعثة المنتخب القومى للجودو التى شاركت بالبطولة الافريقية للشباب والشابات الى اقيمت ببوروندى .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة في الاهتمام بالأبطال الرياضيين ورعايتهم، وأيضًا تكريم الأبطال الرياضيين الذين حققوا نتائج متقدمة فى البطولات الرياضية المختلفة و رفعوا اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.