رياضة | "الكورة مش بس أجوال" كتاب جديد في المكتبة الرياضية المصرية

صدر حديثا عن دار ماستر للنشر والتوزيع كتاب " الكورة مش بس أجوال " للزميل الصحفي هشام أبوحديد الناقد الرياضي بجريدة المصري اليوم وعضو المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، ومن المقرر عرض الكتاب واقامة حفل التوقيع خلال المعرض الدولي للكتاب المقرر انطلاقة 22 يناير المقبل، وذلك بحضور كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة.

ويضم الكتاب مجموعة مميزة من الحوارات التي أجراها الكاتب مع العديد من الشخصيات الرياضية، والذي تسبب نشرها وقتها فى خلق حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي وجماهير الكرة، خصوصا وأن الحوارات تطرقت الى ما أبعد من الكرة مع كل شخصية، كما يروي الكاتب كواليس كل حوار و ردود الأفعال الذي خلقها بعد النشر .

ويضم الكتاب حوارات أبرزها مع الراحل عادل هيكل وجمال عبد الحميد ومحمد صلاح وخالد بيبو وأحمد فتحي وعبد الستار صبري وطارق يحيي واحمد حسن و زكى عبد الفتاح و العديد من نجوم الرياضة .