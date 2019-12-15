شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون في ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى : ديفيد دي خيا. Advertisements خط الدفاع : آرون وان بيساكا ، فيكتور ليندلوف ، هاري ماجواير ، لوك شاو خط الوسط : سكوت ماكتوميناي ، فريد ، جيمس خط الهجوم : جيسي لينجارد ، ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال. ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السادسة عشر برصيد 17 نقطة.

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