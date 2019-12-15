شكرا لقرائتكم طارق يحيى أمام الزمالك = 10 هزائم + 2 فوز وتعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش فى السابعة والنصف من مساء غد الأثنين ، على ستاد الجيش ، فى إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى .

ويقود طلائع الجيش طارق يحيى نجم الزمالك السابق، والذى يدخل اللقاء ولديه هدف ففوز و اقتناص النقاط الثلاث ليحقق أول فوز له فى البطولة المحلية مع الفريق ، و الذى تعادل فى 4 مباريات و خسر لقاءان .

سبق وأن التقى طارق يحيى مع الزمالك فى عدة مواجهات مع الاندية التى سبق له وتولى تدريبها ، سواء فى المقاصة أو الانتاج الحربى ، و الاسماعيلى و الجيش و بتروجت .

التقى طارق يحيى مع الزمالك فى 13 مباراة قبل مباراة الغد ، حقق الفوز فى لقاءان فقط ، و تعادل فى مباراة واحدة ، بينما تلقى هزيمة فى 10 مباريات .

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وخلال قيادته للانتاج الحربى واجه الزمالك مرتان ، خسر فيهما 3/2 ، و 2/0

ومع المقاصة التقى نفس عدد المباريات ، خسر 4/3 ، و فاز 1/0 ، وفيما يخص تدريبه للمصرى البورسعيدى التقى مع الفريق الأبيض مرة واحدة خسر فيها بهدف نظيف ، وهو نفس ما حدث فى قيادته للاسماعيلى حيث خسر من الزمالك 3/0 .

وبعد تولى طارق يحيى تدريب طلائع الجيش خلال المواسم الماضية واجه الزمالك 5 مرات ، فاز مرة 3/2/، خسر 4 مباريات بنتائج 2/1 ، و 3/2 ، و 3/2 ، و 3/0 .

وفيما يخص بتروجت فخسر 3/2 ، و تعادل سلبيا بدون أهداف