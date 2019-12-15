الخليج 365 يكشف خطة كارتيرون لمواجهة أزمة الجبهة اليمنى بالزمالك

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ويعد السيناريو الأقرب هو اعتماد كارتيرون على محمد عبد السلام فى مركز الظهير الأيمن، خاصة أن الأخير يشارك فى المباريات بالفترة الماضية، وبالتالي لا يفقد حساسية المشاركة، عكس محمد عنتر البعيد عن التواجد وكذلك قلة خبرات الناشئ أحمد عيد.
وجاءت قائمة الزمالك ضد طلائع الجيش كالتالى:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور.
خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.
ويغيب عن الزمالك ضد طلائع الجيش، كلا من محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.
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