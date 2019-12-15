شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف خطة كارتيرون لمواجهة أزمة الجبهة اليمنى بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض فريق الزمالك، لأزمة فنية، قبل ساعات من إقامة مباراة طلائع الجيش، التى ستقام غداً الإثنين، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، بعد غياب حازم إمام الظهير الأيمن لمعاناته من الإصابة.

وتكمن أزمة الزمالك الفنية، فى عدم وجود ظهير أيمن صريح بعد إصابة حازم إمام، وتمرد حمدي النقاز بإعلان فسخ التعاقد من طرف واحد ورحيله بشكل مفاجئ.

ويبحث الفرنسي كارتيرون عن حل سريع لأزمة الجبهة اليمني، حيث يفاضل المدير الفني بين ثلاثة أسماء هى محمد عبد السلام المدافع الذى يجيد اللعب فى هذا المركز، ومحمد عنتر صانع الألعاب والذى شارك كظهير أيمن فى بعض الوديات وأخير أحمد عيد ظهير أيمن فريق الشباب والذي تألق مع فريقه خلال الآونة الأخيرة.

ويعد السيناريو الأقرب هو اعتماد كارتيرون على محمد عبد السلام فى مركز الظهير الأيمن، خاصة أن الأخير يشارك فى المباريات بالفترة الماضية، وبالتالي لا يفقد حساسية المشاركة، عكس محمد عنتر البعيد عن التواجد وكذلك قلة خبرات الناشئ أحمد عيد.

وجاءت قائمة الزمالك ضد طلائع الجيش كالتالى:

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حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.

ويغيب عن الزمالك ضد طلائع الجيش، كلا من محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.