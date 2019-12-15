شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأوليمبى يستضيف وديتى فراعنة اليد أمام العراق بدون جماهير وإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن إقامة وديتى منتخب مصر الأول أمام العراق يومى 18 ، 19 ديسمبر الجارى بالمركز الأوليمبى بالمعادى بدون جماهير وإعلام.

تأتى وديتى العراق فى ظل إعتذار منتخب البحرين عن المواجهتين التى كان مقرر لهما يومى 15 ، 17 ديسمبر الجارى ضمن برنامج منتخب مص استعدادا لأمم افريقيا المقرر إقامتها في تونس الشهر المقبل والمؤهلة لاولمبياد طوكيو .

جاء اعتذار البحرين بسبب مشاركة عدد كبير من لاعبيها في الدوري الاماراتي المحترفين بأنديته والذي وضع ضوابط صارمة لسفر محترفيه للودية، ويعاني منتخب مصر من نفس الأزمة مع لاعبنا الدولي علي زين الذي يلعب للشارقة الاماراتي .

من المقرر أن يطير المنتخب إلى أوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر، ثم يختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس فى يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل عندما يواجه المنتخب السويدى العملاق يومى 5 و7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتى موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.