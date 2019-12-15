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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق ملتقى الشباب الأفريقى"المواطنة..والتنمية "بمشاركة 20 دولة والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف البرنامج إلى دعم أواصر التعاون بين شباب القارة الأفريقية للتعرف على التجارب الشبابية المختلفة والاستفادة منها يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 وإعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقي وتأكيدا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتتضمن فعاليات البرنامج تنفيذ العديد من الجلسات الحوارية منها "تعريف مفاهيم المواطنة والوطن ، مفهوم التنمية المستدامة وتعريف الشباب بمداخل التنمية وأجندة أفريقيا 2063، مفهوم التطوع وفوائده، أسس الولاء والمساواة والعدالة السياسية والديمقراطية ".
وتناولت فعاليات اليوم افتتاح الملتقى وتعريف المشاركين بدور مصر في تقديم الدعم والسعي دائما للنهوض بالدول الأفريقية لمواجهة التحديات .
تحاور رامي عاشور أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مع الشباب حول مفهوم المواطنة ووصفها أنها من أكثر العلوم السياسية تعقيدا من حيث العدالة والمساواة بين الأفراد بغض النظر عن الجنس واللون والمستوى الاقتصادي والانتماء السياسي والفكري، مما ينتج عليه جملة من الحقوق والحريات المتبادلة بين الفرد والدولة التي يدين لها مواطنيها بالولاء والانتماء، كما استمع عاشور إلى مفاهيم المشاركين عن مبدأ المواطنة في بلادهم وضرب لهم العديد من الأمثلة من نماذج عالمية في تعزيز قيم المواطنة .
جدير بالذكر، أن برنامج الملتقى يتضمن تنفيذ زيارات تثقيفية إلى المرصد الإعلامي وجامع الأزهر وزيارات سياحية إلى الأهرامات وشارع المعز وخان الخليلي ، وبنهاية البرنامج يتم إقامة حفل ختامي لتكريم المشاركين .
شباب افريقيا
ملتقى الشباب الافريقى
ملتقى شباب افريقيا
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