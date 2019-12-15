شكرا لقرائتكم سموحة يواجه أسوان فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف سموحة نظيره أسوان فى تمام الخامسة عصر اليوم الاحد على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بحثاً عن الخروج من دوامة التعادلات حيث تعادل الفريق السكندرى مع الانتاج الحربى بهدف لكل فريق بالجولة الماضية فيما تعادل تماسيح النيل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 2 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الطلائع.

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وحرص حسام حسن المدير الفنى لسموحة على مطالبة لاعبيه بإستغلال إقامة المباراة على ملعبهم للعودة لقطار الانتصارات مجدداً ،و يبدو التشكيل المتوقع لسموحة فى مباراة اليوم مكون من : " الهانى سليمان، كريم يحيى ، رجب نبيل، يوسف ديوب ، أحمد أبو الفتوح، شريف رضا، ناصر ماهر، محمد نادى، محمود حليمو، حسام حسن ورونالد وانجا"

على الجانب الأخر حذر مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على مطالبة لاعبيه بالابتعاد عن الاخطاء الدفاعية الساذجة فى مواجهة سموحة والتى كلفت الفريق 12 هدفاً فى 6 مباريات ، ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام سموحة مكون من : " مسعد عوض ، طارق أبو العز، إبراهيم القاضي، محمد جابر، محمود نعيم ، عبد الرحمن خالد، هيثم الفيل، أحمد صغيري، حسن النني ،أحمد عبد الظاهر، أوميد أوكري"