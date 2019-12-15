شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة لناشئين الاسكواش بمشاركة 29 لاعباً مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات بطولة أمريكا المفتوحة لناشئين الاسكواش حيث تشارك البعثة المصرية بعدد كبير في هذه البطولة التي تستضيفها ملاعب جامعة هارفارد و جامعة أم تي آي بمدينة بوسطن الامريكية خلال الفتره من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وتشارك مصر ببعثة كبيرة مكونة من 29 لاعب ولاعبة بجميع المراحل السنية للناشئين والناشئات.

ويرأس بعثة الناشئين أشرف قناوي فيما يرأس بعثة الناشئات هاني حموده ويرافق البعثة سيد القماش المدير التنفيذي للاتحاد المصري للاسكواش كمدير اداري للبعثتين بالإضافة إلى الجهاز الفني المكون من، تميم الوليلي، اسلام هاني، عمرو