بطا يستعيد الوصافة بعد التعادل مع الشرطه

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما مواجهة فريق بطا امام نظيره الشرطه ضمن جولات الأسبوع ال13 لدورى القسم الثالث مجموعة القاهره والقليوبية. الأسبوع ال13 لدورى القسم الثالث مجموعة القاهره والقليوبية. ويرتفع رصيد بطا للنقطه 21بالمركز الثاني ، بينما يرتفع رصيد الشرطه للنقطه 15يحتل بها المركز الحادي عشر بجدول الترتيب .

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