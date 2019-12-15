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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 14 / 12 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
شاهد.. أول تدريب لكهربا على ملعب "التتش" بالأهلى
خاض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، أول تدريباته المنفردة على ملعب التتش بالجزيرة، بفرمان من رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي فضل تأخر انضمام اللاعب للتدريبات الجماعية حتي يتم تجهيزه بالشكل المناسب.
الأهلى يقيد كهربا فى قائمته الإفريقية على طريقة الزمالك وباولو
يحق للنادى الأهلى قيد محمود كهربا لاعبه الجديد القادم فى أفيش البرتغالى، فى قائمته الإفريقية خلال يناير المقبل، خاصة وأنه اللاعب لم يشارك مع الزمالك فى أى مباراة عندما تم قيده فى القائمة الافريقية البيضاء
الأهلي يضم 19 لاعبا لمواجهة حرس الحدود واستبعاد عاشور وياسر ابراهيم
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي تواجه حرس الحدود غدآ الأحد في بطولة الدوري العام فى الاسبوع الثامن من الدورى الممتاز .
محمود متولى يشارك فى تدريبات الأهلى بعد تعافيه من الإصابة
يدرس الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سيرة ذاتية لأحد المهاجمين الأفارقة المُتميزين المحترفين بالدورى الألمانى تمهيداً للتعاقد معه حال فشل مفاوضات ضم النيجيرى بليسينج إليكى، مهاجم فريق لوزيرين السويسرى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.
استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على أسماء قائمة الفريق فى مواجهة حرس الحدود غداً، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، وضمت قائمة الأهلى 21 لاعبًا هم :
يعقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، من أجل مراجعة كل التحضيرات الخاصة بمباراة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد فى الجولة الثامنة من منافسات الدورى الممتاز.
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