شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يختار 19 لاعبًا في قائمة الأهلي لمباراة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود بالأسبوع الثامن للدوري الممتاز، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة.

وضمت القائمة كلًا من:

Advertisements

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ووليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجايي ومروان محسن ووليد أزارو.