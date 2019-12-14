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محمود كهربا يبدأ برنامجه التأهيلي مع الأهلي

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جدة - عمرو شويل خاض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي برنامج تأهيلي مساء اليوم السبت في صالة الجيمانزيوم بالنادي بناءً على تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.

 

وخاض كهربا مرانا منفردا في الجيم برفقة طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق.

 

كان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل .

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وطلب عبد الحفيظ من كهربا خوض برنامج تأهيلي لمدة ستة أو سبعة ايام بشكل مُنفرد باعتباره بعيد عن المشاركة في المباريات منذ فترة عقب فسخ عقده مع ناديه السابق أفيس البرتغالي.

 

وتواجد اللاعب بمفردة مساء اليوم بالنادي لخوض تدريبات بالجيم بعد ساعتين تقريبا من دخول الفريق معسكر مغلق استعداد لمباراة حرس الحدود في الدوري غدا.

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