سيناريو أزمة كهربا ودليل الأهلي فى البراءة

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جدة - عمرو شويل

أكد محمد بيومي خبير اللوائح أنه في حالة ثبوت موقف الزمالك فى الشكوى المقدمه ضد محمود كهربا لاعب الأهلي الجديد، سيحصل الزمالك على تعويض مالى كبير سواء من اللاعب أو أفيش البرتغالى هو من سيعاقب.

و انه فى حالة اعتراف غرفة فض المنازعات بالفيفا سيتم تغريم كهربا بباقى قيمة عقده مع الزمالك قبل الهروب أو ضعفة، او ضعف قيمة عقده مع أفيش البرتغال، و لن يتم غرامه الأهلي لانه ليس طرفاً و إذا تم تغريم نادي فابلتأكيد سيغرم النادي البرتغال مثل أزمة الحضري في السابق عندما غرم سيون السويسري الذي انتقل له الحارس بعد هروبه من الأهلي وقتها، و ليس النادي الذي ذهب له بعد سيون.

ومن المقرر أن يعلن مرتضى منصور عن موقف الزمالك الرسمى بشأن صفقة انتقال كهربا إلى القلعة الحمراء خلال الساعات القادمة مع التأكيد على عدم تنازل الأبيض عن حقوقه فى اللاعب بعدما تم تقديم شكوى رسمية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من قبل الزمالك ضد كهربا والتى تتضمن كافة المستندات بشأن المسألة.

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و سيكون رد الزمالك بإرسال ملف جديد إلى الاتحاد الدولى "فيفا" ضمن الشكوى المُقدمة ضد كهربا بشأن خطة الأهلى لضم اللاعب وحقوق الزمالك فى المسألة بما يحفظ "تعظيم" قيمة الغرامة التى سيحصل عليها النادى الأبيض.

ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية، ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا.