شكرا لقرائتكم الهلال يقصي الترجي ويصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضرب الهلال السعودي موعداً مع فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي عقب فوزه على الترجي التونسي 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد جاسم بن حمد بالدوحة، في الدور ربع النهائي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للهلال الذي فرض سيطرته على كامل الشوطين وبدأ هجومه مبكراً وتحديداً بعد مرور 3 دقائق فقط حينما تلقى لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو تمريرة رأسية من زميله السوري عمر خربين إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وكاد حارس الهلال عبدالله المعيوف أن يتسبب بولوج هدفٍ في مرمى فريقه حينما تأخر في إبعاد كرة ليخطفها أنيس البدري الذي سددها خارج الشباك.

ورد الهلال سريعاً وأهدر لاعبه البرازيلي ادواردو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المعز بن شريفية الذي تصدى لها بصعوبة. وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه السوري عمر خربيه الذي تلقى عرضية مميزة من زميله محمد البريك ليسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع الجزائري عبدالقادر بدران الذي اعترض طريقها وأبعدها عن مرمى فريقه.

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وقبل نهاية الشوط الأول كاد البيروفي آندري كاريليو أن يسجل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس المعز بن شريفية الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله البيروفي كاريليو إلا أنه سددها خارج الخشبات الثلاث. وكاد مدافع الهلال ياسر الشهراني أن يتسبب بهدف في شباك فريقه حينما حول عرضية الليبي حمدو الهوني بالخطأ نحو مرمى فريقه إلا أن الحارس عبدالله المعيوف أبعدها في اللحظات الأخيرة. وعند الدقيقة 65 دفع الروماني رزافان لوشيسكو بمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بديلاً للكولمبي غوستافو كويلار.

واحتاج الفرنسي غوميز 8 دقائق فقط حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول للهلال بعد تلقيه تمريرة من زميله البيروفي كاريليو ليروض الكرة ويراوغ المدافع محمد اليعقوبي ويسددها قوية استقرت في شباك الحارس المعز بن شريفية. وواصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه السوري عمر خربين هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي ادواردو إلا أنه سددها خارج المرمى. وعند الدقيقة 85 اضطر الهلال لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرده لاعبه محمد كنو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وحاول الترجي تسجيل هدف التعادل بعدما كثّف هجومه في الدقائق الأخيرة إلا أنه فشل في الوصول إلى مرمى الحارس عبدالله المعيوف لتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدف نظيف.

وسيلتقي الهلال أمام نظيره فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.