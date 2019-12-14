شكرا لقرائتكم الفيصلي يعيد اتحاد جدة إلى دوامة الخسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الفيصلي توازنه عقب فوزه الصعب أمام مضيفه اتحاد جدة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بحذر من قبل الفريقين خاصة من الفيصلي الذي ظهر بتنظيم دفاعي مميز، وسنحت أولى الفرص للاتحاد تحديداً لمهاجمه البرازيلي رومارينهو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 43 تمكن البرازيلي ويليام مهاجم الفيصلي من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله الهولندي يوسف الجبالي بقدمه في شباك الحارس فواز القرني.

وفي الشوط الثاني فرض الاتحاد سيطرته وكثف هجومه بحثاً عن هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة لمدافعه حمدان الشمراني الذي أهدر هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها بصعوبة.

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وعند الدقيقة 50 تمكن الاتحاد من تسجيل هدف التعادل عن طريق مدافعه حمدان الشمراني الذي ارتقى لعرضية زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا وحول الكرة برأسه استقرت في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

ورد الفيصلي وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني بعدما ارتقى مدافعه البرازيلي رافاييل سيلفا لعرضية مواطنه لويس غوستافو وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 73 اضطر الاتحاد لإكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه حمدان الشمراني لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وحاول الفيصلي استغلال نقص الاتحاد ونجح في ذلك بعدما سجّل مدافعه خالد الغامدي الهدف الثاني عند الدقيقة 85 بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي لويس غوستافو بقدمه في شباك الحارس فواز القرني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، في حين بقي الاتحاد على رصيده السابق 12 نقطة ليبقى في المركز 13.