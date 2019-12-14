شكرا لقرائتكم طارق يحيي عن التفويت للزمالك: كلام الأطفال والمباراة صعبة على الفريقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، استيائه الشديد من الأقاويل التى تتردد دائمًا حول "تفويته" للزمالك فى المواجهات التى تجمعهما، مؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول هذا الأمر.

ورد طارق يحيى فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن شائعة التفويت للزمالك قائلاً: "زهقنا بقى من كلام الأطفال ده، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين لأن كل فريق هدفه تحقيق الفوز".

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لفت المدير الفنى للطلائع حديثه، إلى إنه نجح فى معالجة بعض الأزمات التى كان يعانى منها فريقه من الناحية الفنية داخل المستطيل الأخضر، وأن هدفهم تحقيق نتيجة ايجابية أمام الفارس الأبيض المنتشى بعد الفوز بثنائية نظيفة على بيراميدز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.