شكرا لقرائتكم طارق يحيي عن التفويت للزمالك: كلام الأطفال والمباراة صعبة على الفريقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورد طارق يحيى فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن شائعة التفويت للزمالك قائلاً: "زهقنا بقى من كلام الأطفال ده، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين لأن كل فريق هدفه تحقيق الفوز".
لفت المدير الفنى للطلائع حديثه، إلى إنه نجح فى معالجة بعض الأزمات التى كان يعانى منها فريقه من الناحية الفنية داخل المستطيل الأخضر، وأن هدفهم تحقيق نتيجة ايجابية أمام الفارس الأبيض المنتشى بعد الفوز بثنائية نظيفة على بيراميدز.
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