شكرا لقرائتكم في أي مركز سيلعب كهربا مع الأهلي وعلى حساب من؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مسئولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع محمود كهربا لاعب أفيش البرتغالي والزمالك السابق، بعد فترة طويلة من الجدل استمرت لقرابة الستة أشهر، في صفقة مدوية كونه قادماً من الغريم التقليدي الزمالك.

و أعلن النادي الأهلي رسمياً التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة أربع سنوات، ليصبح صانع ألعاب الزمالك السابق أول صفقة شتوية في النادي الأهلي خلال الموسم الجاري، منهياً حالة الجدل حول استمراره في تجربة الاحتراف بأفيس البرتغالي، أو عودته للدوري المصري.

و بدأ البعض يتسائل عن المركز الذي يشارك فيه كهربا مع القلعة الحمراء في ظل تألق الثلاثي الذي يلعب تحت رأس الحربه، وهما رمضان صبحي و حسين الشحات و محمد مجدي أفشه، و المكان المفضل للاعب هو الجناح الايسر الذي يشغله رمضان صبحي في الأهلي و من الصعب خروجه من تشكيلة الأهلي الاساسيه في ظل تألق اللاعب في الاونه الأخيرة، و يستطيع كهربا اللعب في أي مركز من المراكز الهجوميه و لكن ليس بنفس مردوده في الجناح الايسر.

و أشار وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق بأن كهربا يستطيع اللعب في أي من الجناحين او المهاجم الصريح فهو إضافة قوية للأهلي في حالة لعبه في أي مركز من المراكز الهجومية و ليس من الضروره استبعاده هو او رمضلن صبحي من التشكيل الأساسي و يستطيعان اللعب معاً.

و أكد اسامه نبيه بأن نجاح كهربا مع الأهلي بيده و هو على المستوى الفني لاعب كبير و يستطيع اللعب في أي مركز من المراكز الهجوميه و لكنه يجيد أكثر في الجناح الايسر و إذا ركز داخل الملعب فقجط سيكون إضافة قوية للقلعة الحمراء.

Advertisements

و قال حسن المستكاوي أن رمضان صبحي و كهربا كل لاعب لديه ميزه مختلفه عن الاخر فرمضان يحب استلام الكرة في رجله ليبدأ الهجمه أما كهربا يلعب على المساحات الواسعه و يجيد فيها و هذا رأيناه مع الزمالك و أكثر مركز يجيد فيه هو الجناح الايسر.