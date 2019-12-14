في أي مركز سيلعب كهربا مع الأهلي وعلى حساب من؟

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و أشار وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق بأن كهربا يستطيع اللعب في أي من الجناحين او المهاجم الصريح فهو إضافة قوية للأهلي في حالة لعبه في أي مركز من المراكز الهجومية و ليس من الضروره استبعاده هو او رمضلن صبحي من التشكيل الأساسي و يستطيعان اللعب معاً.
و أكد اسامه نبيه بأن نجاح كهربا مع الأهلي بيده و هو على المستوى الفني لاعب كبير و يستطيع اللعب في أي مركز من المراكز الهجوميه و لكنه يجيد أكثر في الجناح الايسر و إذا ركز داخل الملعب فقجط سيكون إضافة قوية للقلعة الحمراء.
و قال حسن المستكاوي أن رمضان صبحي و كهربا كل لاعب لديه ميزه مختلفه عن الاخر فرمضان يحب استلام الكرة في رجله ليبدأ الهجمه أما كهربا يلعب على المساحات الواسعه و يجيد فيها و هذا رأيناه مع الزمالك و أكثر مركز يجيد فيه هو الجناح الايسر.
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