المصري يستأنف مرانه استعداداً لإنبي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي المصري مساء اليوم ، تدريباته استعدادًا لمباراته بالجولة الثامنة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق إنبي في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد.

وقبيل انطلاق المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة حرص ايهاب جلال المدير الفني

للفريق على الاجتماع بلاعبيه مؤكدًا لهم ضرورة طي صفحة المباراة السابقة أمام فريق المقاولون العرب والتركيز في المباريات المقبلة بالدوري والكونفيدرالية وأولها مباراة إنبي المنتشي بفوزه خارج ملعبه على فريق الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أما عن المران فقد ركز خلاله الجهاز الفني للفريق على تصحيح الأخطاء التي وقع بها عدد من اللاعبين خلال المباراة السابقة ، كما ركز الجهاز الفني كذلك على عدد من الجوانب الخططية والتكتيكية ، بينما خاض خماسي حراس المرمى أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته وايهاب العايدي والعائد أحمد بوسكا مرانًا تخصصيا شاقًا تحت اشراف مدربهم مصطفى كمال.