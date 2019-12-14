معسكر مغلق لمنتخب شباب الكرة النسائية منتصف ديسمبر

يدخل منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة معسكر مغلق غدا الاحد 15 ديسمبر استعدادا لخوض منافسات بطولة شمال افريقيا الودية والمقرر لها يوم 22 ديسمبر في اول مواجهة دولية لحفيدات الفراعنة ضمن الاستعدادات لمواجهة المغرب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20سنة .

وتتوجه بعثة المنتخب برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية لدولة الجزائر يوم الجمعة 20 ديسمبر ويخوض حفيدات الفراعنة اولي المباريات في بطولة شمال افريقيا بمواجهة الجزائر يوم 22 ديسمبر ثم مواجهة المنتخب التنزاني يوم 24 ديسمبر ويختتم لقاءاته بالبطولة بمواجهة منتخب بوركينا فاسو يوم 26 ديسمبر وتعود البعثة للقاهرة يوم 27 ديسمبر.

وفضل الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف اقامة تدريبات المنتخب المصري بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة علي ملعب النجيل الصناعي خاصة وان بطولة شمال افريقيا تقام علي

النجيل الصناعي، وتضم قائمة المنتخب 22 لاعبة لاختيار21 لاعبة للسفر للجزائر بناء علي رؤية الجهاز الفني في ضوء المباراة الودية التي يخوضها المنتخب الوطني امام فريق كفر سعد يوم الثلاثاء 17 ديسمبر في الرابعة والنصف عصرا وجاءت قائمة المنتخب كالتالي فرح سمير وحبيبة خالد والهام هاني ونادين غازي وليلى زاهر وسيلينا صاروفيم ونادين شافعي و ندى وجيه وهدي شكري ودانا ندى وليلي شريف وهاجر احمد وشروق ابراهيم وامل نصر وايمان حسن ويارا ياسر وندى عماد ومروة طلعت واسراء فرج وبسمة محمد واميرة محمد وندى الغريب علي ان تنضم نادية رمضان المحترفة بالدوري الامريكي لمعسكر المنتخب يوم الخميس بسبب ظروف الدراسة.

كما اعتذرت نادين شافعي عن السفر للجزائر ايضا لظروف

الدراسة وتضم البعثة الجهاز الفني المعاون لحسين عبد اللطيف مصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام عمر مخطط احمال ورحاب ممدوح مدير المنتخب وميريت سعيد اداري والجهاز الطبي دكتور احمد بسيوني دكتورة هبه الله محمود. واكد حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر ان الفترة المقبلة تحتاج للتكاتف بشكل كبير خلف المنتخب حيث اقتراب مواجهة المغرب المصنف الاول افريقيا وان هذه المباراة التي تمثل بداية الانطلاق نحو حلم كاس العالم .

وشدد عبد اللطيف ان منتخب تحت 20 سنة هو فريق وليد وان فترة الاعداد لا تتجاوز ثلاثة اشهر منهم شهر ونصف مرحلة اختيار العناصر وان الوقت ضيق لاعداد منتخب بالشكل المطلوب لخوض تصفيات كاس العالم ومع ذلك تم اعداد اللاعبات بشكل جيد الي حد ما من خلال العمل علي الجانب البدني والفني بشكل مكثف وانه يسعي لتحقيق اقصي استفادة من بطولة شمال افريقيا حيث الاحتكاك القوي بفرق مثل الجزائر وتنزانيا وبوركينا فرصة جيدة لاكتساب حفيدات الفراعنة فرصة الخبرات الدولية في أول احتكاك علي المستوي الدولي لهن.

