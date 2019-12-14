رياضة | عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام ريال سوسييداد بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تعادل برشلونة بعثر الأوراق داخل البيت الكتالوني، خاصة وأن الفريق سيواجه في المباراة المقبلة ريال مدريد في الكلاسيكو، بالإضافة إلى أن في حالة فوز المرينجي اليوم على فالنسيا سيجعله ينفرد بصدارة الليجا الإسبانية.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة برشلونة اتخذت قرارًا عاجلًا ضد أرنستو فالفيردي عقب التعادل المخيب للآمال أمام ريال سوسييداد اليوم في الدوري.

وكشفت التقارير الصحفية، إلى أن إدارة البرسا ستتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي في حالة خسارته أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة :-

1- برشلونة 35 نقطة

2- ريال مدريد 34 نقطة

3- أشبيلية 30 نقطة

4- ريال سوسيداد 27 نقطة

5- أتليتيك بيلباو 26 نقطة

6- أتليتيكو مدريد 26 نقطة

7- فالنسيا 26 نقطة

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8- خيتافي 24 نقطة

9- غرناطة 24 نقطة

10- أوساسونا 22 نقطة

11- ليفانتي 20 نقطة

12- فياريال 19 نقطة

13- ريال بيتيس 19 نقطة

14- بلد الوليد 18 نقطة

15- ألافيس 18 نقطة

16- إيبار 15 نقطة

17- مايوركا 14 نقطة

18- سيلتا فيجو 13 نقطة

19- إسبانيول 9 نقاط

20- ليجانيس 6 نقاط