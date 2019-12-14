الهلال السعودي يؤكد عقدة الترجي التونسي ويتأهل لنصف النهائي

السبت 14 ديسمبر 2019

أكد الهلال السعودي عقدة الترجي التونسي في إفتتاحية كأس العالم للأندية بالفوز بهدف نظيف ليتأهل الزعيم السعودي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر ويضرب موعداً خاصاً مع فلامنجو البرتغالي.



أحداث مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي

بدأ الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي تشكيل الزعيم الرسمي لمواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019 .كالتالي:

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

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خط الوسط الدفاعي: عبدالله عطيف – محمد كنو

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريه كاريلو

خط الهجوم: عمر خربين.

سيطرة الهلال السعودي وتبديل الروماني الذكي يسفر عن هدف التأهل

بدأ الهلال السعودي بسيطرة نسبية في منطقة وسط الملعب واسفر تبديل المدرب الروماني الذكي في شوط اللقاء الثاني بدخول الفرنسي غوميز عن الهدف الأول للزعيم في الدقيقة الثالثة والسابعين ، لينتهي اللقاء بأول فوز لبطل آسيا في كأس العالم للأندية وتأهلهم إلى دور نصف النهائي ليضرب موعداً مع فريق فلامنجو البرتغالي في الدور القادم ، حيث يواجه الزعيم مدربه السابق البرتغالي جيسوس والذي يتولى القيادة الفنية للفريق البرتغالي.

الهلال السعودي يؤكد عقده الترجي التونسي في إفتتاحية المونديال

بهذا الفوز أكد زعيم القارة الصفراء عقدة أبناء رادس في إفتتاحية المونديال حيث تلقى الترجي التونسي الهزيمة الثالثة له في بدايات كأس العالم للأندية بعد خسارة مونديال 2011 أمام السد القطري وخسارة مونديال 2018 أمام العين الإماراتي وآخرهم خسارة الليلة أمام الهلال السعودي.