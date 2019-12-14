محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود. استعدادًا لمواجهة حرس الحدود. تشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات المنافس، وشرح نقاط القوة والضعف ومراجعة التعليمات والواجبات المكلف بها اللاعبون استعدادا لمواجهة الغد. التعليمات والواجبات المكلف بها اللاعبون استعدادا لمواجهة الغد. ويخوض الأهلي مع نظيره حرس الحدود مباراة مهمة في السابعة والنصف مساء غد الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

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