محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم داخل معسكر الفريقاستعدادًا لمواجهة حرس الحدود.
تشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات المنافس، وشرح نقاط القوة والضعف ومراجعةالتعليمات والواجبات المكلف بها اللاعبون استعدادا لمواجهة الغد.
ويخوض الأهلي مع نظيره حرس الحدود مباراة مهمة في السابعة والنصف مساء غد الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.
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