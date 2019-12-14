اليوم.. جنش يتواجد في مران الزمالك

حرص محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على التواجد في مران الزمالك اليوم وحرص على مصافحه الجهاز الفني واللاعبين، ثم عقد معه الدكتور محمد أسامة

طبيب الفريق جلسة من أجل متابعة البرنامج التأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

بينما انتظم لاعبو فريق الكرة الأول بنادي

الزمالك، الأساسيين في التدريبات الجماعية اليوم بعد حصولهم على راحة أمس من المباراة الودية أمام فريق الشباب بقرار من الجهاز الفني عقب مباراة بيراميدز أول أمس.

وعاد اللاعبون للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الجيش المقبلة المقرر لها الاثنين المقبل.