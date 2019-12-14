اخبار الرياضه

الأهلي يكثف البحث عن عرض لجيرالدو في يناير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف البحث عن عرض لجيرالدو في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو الأهلي بحثهم عن عرض لتسويق الأنجولي جيرالدو جناح الفريق المهاجم تمهيداً لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تمهيداً للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، وأبلغ رينيه فايلر المدير الفني للفريق الإدارة بموافقته على رحيل جيرالدو، نظرًا لعدم الحاجه لخدماته وخروجه بشكل كامل من حساباته.

ويرغب فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً من جيرالدو، ويعد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو الأقرب حتي هذه اللحظة، خاصة أن ترشيحه جاء من فايلر نفسه، ويعد الدوري البرازيلي هو الوجهة الأقرب لجيرالدو خاصة وأنه كان يعيش هناك قبل انتقاله للأهلي، كما تلقى اللاعب أكثر من عرض عربي شفهي ولكن لم يرتقى أحدهم للعرض الرسمي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكثف البحث عن عرض لجيرالدو في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا