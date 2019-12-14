شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس اقتصار التصويت فى الانتخابات علي الممتاز والقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعض المقترحات لتفعيلها في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وعلي راسها اقتصار التصويت في الانتخابات علي أندية الدوري الممتاز وأندية القسم الثاني فقط . ويهدف اتحاد الكرة من ذلك لتحفيز الأندية في القسم الثالث و الرابع علي التأهل لدوري القسم الثاني والممتاز، وأيضا ضمان اختيار مجلس إدارة لاتحاد الكرة مميز بعيدا عن المجاملات والتكتلات خاصة ان هذا المقترح من اهداف اللجنة منذ قدومها الي جانب وضع شروط صعبة لاختيار افضل الشخصيات لادارة منظومة اتحاد الكرة و العمل علي تطوير الرياضة في السنوات المقبلة بعيدا عن المجاملات و الاهواء.

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