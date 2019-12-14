اونلاين | «كورة لايف» مشاهدة مباراة السد القطري ومونتيري بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السد القطري PLUS بدون تقطيع NOW

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مشاهدة بث مباشر مباراة السد ومونتيري السبت 14/12/2019 في كأس العالم للأندية، حيث يواصل فريق السد القطري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، من خلال ملاقاة فريق مونتيري المكسيكي على أرضية ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة مساء يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019.

حيث يدخل فريق السد مباراته المقبلة أمام نظيره فريق مونتيري، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق السد في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق السد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق السد في الفترة الماضية، نجح فريق السد في تسجيل سبعة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق السد ثمانية أهداف في مرماه.

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مباراة السد ومونتيري بث مباشر

يدخل فريق مونتيري مباراته المقبلة أمام نظيره فريق السد، وهم لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق مونتيري في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق مونتيري في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق مونتيري في الفترة الماضية، نجح فريق مونتيري في تسجيل 11 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق مونتيري أربعة أهداف في مرماه.