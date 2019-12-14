رياضة | والد نيمار يوضح ملابسات الدعوى المرفوعة ضد برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نيمار يوضح ملابسات الدعوى المرفوعة ضد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعمت صحيفة موندو ديبورتيفو يوم أمس أن نيمار يتهم نادي برشلونة بعدم دفع مبلغ من راتب اللاعب يقدر بحوالي 43.6 مليون يورو، بالإضافة لـ 10% من قيمة هذا المبلغ، وذلك أثناء قيام النادي الكتالوني بتجديد تعاقده عام 2017.