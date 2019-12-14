شكرا لقرائتكم مواجهات قوية بدورى عمومى سيدات اليد اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى اطار الجولة الحادية عشر بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 .

فيما تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،سبورتنج مع تشامبيون الرحاب والسنطة مع الطيران و الجزيرة مع هليوليدو و الأهلى مع الزهور على صعيد المجموعة الأولى .

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فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و المنصورة مع المعادى و6 أكتوبر مع مدينة نصر والشمس مع أصحاب الجياد .