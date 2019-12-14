شكرا لقرائتكم مشاركة عبد الرحمن جبنة مع أسوان امام سموحة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود عبد الرحمن جبنة إلى المشاركة مع نادي أسوان أمام سموحة خلال منافسات الجولة الثامنة والتي تقام في الخامسة مساء غداً الأحد على استاد الإسكندرية.

وتعافى جبنة من الإصابة بالجزع فى الرباط الداخلى للركبة ما حال دون مشاركة اللاعب مع أسوان خلال مباراة طنطا فى دور الـ32 بكأس مصر والتى فاز بها أبناء الجنوب بركلات الجزاء.

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ويحتل أسوان المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 6 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى ثلاث مباريات أخرى.