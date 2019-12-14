رياضة | التشكيل المتوقع وموعد مباراة برشبونة ضد ريال سوسيداد

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التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد ريال سوسيداد
وفي ضوء تلك الغيابات، فمن المتوقع أن يخوض فالفيردي المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
خط الدفاع: سيرخي روبيرتو – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – جونيور فيربو
خط الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج
خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان.
التشكيل المتوقع لريال سوسيداد ضد برشلونة.
بينما من المتوقع أن يخوض إيمانول ألجواسيل بارينتشيا مواجهة برشلونة بالأسماء الآتية.
حراسة المرمى: أليكس روميرو
خط الدفاع: جوسيبا زالدوا – إيجور زوبلديا – دييجو يورينتي – ناتشو مونريال
خط الوسط: أندير جيفارا – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجار
خط الهجوم: ميكيل أويارزابال – ويليان جوسيه – بوراو.
موعيد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة لها
تنطلق المباراة اليوم السبت 14 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت المباراة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق علي محمد على، وبإدارة تحكيمية من الحكم أنطونيو أربيلوا روخاس.