رياضة | التشكيل المتوقع وموعد مباراة برشبونة ضد ريال سوسيداد

التشكيل المتوقع لريال سوسيداد ضد برشلونة.

بينما من المتوقع أن يخوض إيمانول ألجواسيل بارينتشيا مواجهة برشلونة بالأسماء الآتية.

حراسة المرمى: أليكس روميرو

خط الدفاع: جوسيبا زالدوا – إيجور زوبلديا – دييجو يورينتي – ناتشو مونريال

خط الوسط: أندير جيفارا – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجار

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال – ويليان جوسيه – بوراو.

موعيد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة اليوم السبت 14 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت المباراة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق علي محمد على، وبإدارة تحكيمية من الحكم أنطونيو أربيلوا روخاس.