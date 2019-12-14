مران الزمالك كامل العدد اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته اليوم وهو مكتمل الصفوف باستعادة اللاعبين الأساسيين، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة التى ستجمع بينهما بعد غد الإثنين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدورى الممتاز. وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على تجهيز البدلاء الذين لم يشاركوا فى لقاء بيراميدز الأخير، وذلك بخوض مباراة ودية أمس الجمعة، أمام فريق الشباب مواليد 1999 بالنادى، ودفع المدرب الفرنسى فى اللقاء الودى بعدد من العناصر لتجهيزها مثل الحارس محمد صبحى، وكذلك محمد عنتر فى مركز الظهير الأيمن وإسلام جابر فى مركز الظهير الأيسر، بجانب محمد حسن فى خط وسط ومصطفى فتحى وإمام عاشور وكريم بامبو وعمر السعيد، بالإضافة إلى الدفع بعدد من الناشئين مثل يوسف محمود ويحيى مفتاح، بعدما حصل أساسيين الأبيض على راحة من تدريبات بالأمس، عقب مشاركتهم فى لقاء بيراميدز بالدورى، حيث انتهى لقاء الأبيض الودى مع فريق مواليد 99 بالنادى بفوز الفريق الأول بخمسة أهداف دون رد.

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