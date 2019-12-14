شرطة أبوظبي النسائي للمغامرات يطوف سواحل العاصمة بقوارب الكاياك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطع الفريق النسائي للتحدي والمغامرات بشرطة أبوظبي مسافة 110 كيلومترات على سواحل إمارة أبوظبي بقوارب الكاياك في مغامرة جديدة من نوعها ابتداءً من مدينة المرفأ ومروراً بعدة جزر منها جزيرة أبوالأبيض والأريام وحالة البحراني والفطيسي ومحمية أبو السياييف البحرية والحديريات، واختتم المغامرة الرياضية عند راية الاتحاد في مارينا أبوظبي. وضم الفريق 6 منتسبات من القيادة العامة لشرطة أبوظبي تلقين التدريبات البدنية والذهنية والاستعدادات الضرورية لإنجاز هذه المهمة.

وتعد هذه المغامرة الأولى من نوعها التي ينفذها فريق نسائي بقوارب الكاياك، وهو ما يعد إنجازاً فريداً من نوعه تحققه منتسبات شرطة أبوظبي، حيث استغرق الفريق ثلاثة أيام في هذه المغامرة الرياضية التي أنجزها بامتياز.

وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية أن هذه المغامرة تأتي ضمن مبادرات عام التسامح لعام 2019 لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتشجيع العناصر النسائية الشرطية على تبني روح التحدي والمغامرة وممارسة مثل هذه الأنشطة والرياضات التي تنمي روح التعاون والصبر والتحمل عند منتسبي الشرطة.