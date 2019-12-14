ليل يعزّز مركزه الثالث في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - حصد ليل ثالث الترتيب فوزا رابعا على التوالي في المرحلة 18 ضمن بطولة فرنسا لكرة القدم، بتغلبه السبت على ضيفه مونبلييه 2-1.

ورفع الفريق الشمالي رصيده الى 31 نقطة من 18 مباراة مقابل 34 لمرسيليا الثاني والباحث عن فوز سابع تواليا عندما يحل السبت على ميتز.

افتتح ليل التسجيل عبر جوناثان ايكوني (40 من ركلة جزاء)، لكن الجزائري اندي دولور صعب عليه الامور متابعا عرضية على باب المرمى ومدركا التعادل في آخر ربع ساعة (74).

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واستعاد ليل التقدم بهدف من تسديدة في الزاوية اليمنى للحارس نفذها البرتغالي ريناتو سانشيس (84).

وفي الدقيقة الاخيرة، كان ليل قادرا على تعزيز النتيجة، لكن النيجيري فيكتور أوسيمهين أهدر ركلة جزاء صدها ببراعة الحارس الارجنتيني خيرونيمو رولي (90).

قال دولور بعد المباراة "كان الشوط الاول معقدا. أن نعود مع فريق جيد في المرتدات كان امر صعبا".

ملخص المباراة: